Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці: заборони та прикмети

На Другу Пречисту люди відзначали свято та звертали увагу на погоду

Різдво Пресвятої Богородиці, або Друга Пречиста — перше свято, яке українські віряни відзначають за новим церковним календарем. Перехід на новоюліанське літочислення в українській церкві відбувся на початку нового церковного року – 1 вересня.

Сьогодні православні відзначають день народження Богородиці — у сім’ї праведників Анни та Йоакима в Назареті народилася дочка, якій судилося стати матір’ю Христа. Це велике церковне свято вшановує покровительку вірян, безгрішну Богоматір. Святкові служби, сповнені радості, як на Різдво Христове або світле Воскресіння, проводяться в церквах. Християни вірять, що велику праведницю Діву Марію після закінчення земного життя прийняли в небесну славу душею і тілом, а отже, і всі праведники потраплять на небеса.

Що потрібно робити на Другу Пречисту

Цього дня віряни ходять до церкви на святкову літургію, просять Пресвяту Марію про щастя та здоров’я для своїх дітей. А подружжю, яке не має дітей, потрібно просити за їхнє народження. Просять Діву Марію про захист та заступництво для всіх рідних – дітей, онуків, батьків, інших близьких людей. Як вірили наші пращури, особливу силу сьогодні мають молитви матерів.

Після святкових літургій люди збиралися на веселі гостини. Готували багато страв із сиру, борщ зі свининою, юшку з курки, голубці, вареники, рибу.

Також цього дня наші пращури шанували жінку, що продовжує рід. Жінки влаштовували святкові столи та запрошували до них бідних. На знак подяки вони молилися Діві Марії за дітей матері сімейства. Ще у цей день засилали сватів до дівчат. "Прийшла Пречиста — принесла старост нечиста", — говорить народне прислів’я.

Головні заборони — що не можна робити на день Пресвятої Богородиці

На велике церковне свято люди не працювали, тому, за традицією, не можна:

займатися важкою фізичною працею;

починати велике прання;

мити вікна;

влаштовувати генеральне прибирання та інше.

Також заборонено влаштовувати сварки та конфлікти, лаятися та ображати оточення. Звичайно, це небажано і неприпустимо будь-якого дня, але сьогодні така поведінка вважається особливим гріхом.

Друга Пречиста — традиції та прикмети

На Різдво Пресвятої Богородиці дівчата йшли до лісу за "чарівним зіллям", рвали калину та барвінок. Ще наші прабабусі вірили, що зірвані на Другу Пречисту трави можуть привернути хлопця. Жінки вранці, до сходу сонця, вмивалися джерельною водою, бо тоді їхня краса обов’язково збережеться до самої старості.

Дітей, щоби були здоровими, обливали на порозі холодною водою. А молодь збиралася та водила хороводи, влаштовувала веселі ігри. Сьогодні дівчатам можна було привселюдно цілуватися з хлопцями та не боятися засудження.

Згідно з народними прикметами, яка на Другу Пречисту буде погода – такою буде осінь. Якщо небо похмуре, вкрите хмарами, незабаром настане осінній холод. А якщо погода тепла та сонячна — осінні місяці пройдуть без опадів та будуть теплими.

Раніше ми розповідали, коли відзначають Покрову Пресвятої Богородиці у 2023 році. У зв’язку з переходом на новий календар дати неперехідних свят змінилися.