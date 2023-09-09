Таких всего три: эти знаки Зодиака искупаются в любви в сентябре

Они станут настоящими любимчиками Амура

Начало осени принесет волну счастья в личной жизни сразу трем знакам Зодиака, — они будут невероятно удачливы в делах амурных.

Речь идет про такие знаки Зодиака как Лев, Дева и Водолей. Об этом говорит любовный гороскоп Таро от "Телеграфа", составленный на сентябрь.

Львам выпал Паж жезлов

Если Вы в отношениях, то в сентябре они могут стать крепче, Вас ждет пылкий интерес к партнеру, верность и честность. Если Вы одиноки, то скоро можете встретить себе пару, при этом Ваш партнер может быть младше Вас по возрасту или статусу, однако влечение к нему будет сильным.

Девам выпал Мир

В сентябре Вас ждет гармония, счастье и душевное равновесие вне зависимости от того, одиноки Вы или находитесь в отношениях. Если у Вас нет пары, то скоро она может появиться. Если же партнер уже имеется, то в отношениях с ним будет царить истинная любовь.

Водолеям выпал Рыцарь кубков

Эта карта обещает сильное сексуальное влечение и сближение в эмоциональном и духовном плане, — при этом произойти это может как со старым партнером, так и новым знакомым.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане в сентябре по картам Таро.