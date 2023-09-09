Таких всього три: ці знаки Зодіаку викупаються у коханні в вересні
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Вони стануть справжніми улюбленцями Амура
Початок осені принесе хвилю щастя в особистому житті одразу трьом знакам Зодіаку — вони будуть неймовірно щасливими у справах амурних.
Йдеться про такі знаки Зодіаку як Лев, Діва та Водолій. Про це говорить любовний гороскоп Таро від "Телеграфу", складений на вересень.
Левам випав Паж жезлів
Якщо Ви у відносинах, то у вересні вони можуть стати міцнішими, на Вас чекає палкий інтерес до партнера, вірність і чесність. Якщо Ви самотні, то скоро можете зустріти собі пару, при цьому Ваш партнер може бути молодшим за віком або статусом, проте потяг до нього буде сильним.
Дівам випав Світ
У вересні на Вас чекає гармонія, щастя та душевна рівновага незалежно від того, самотні Ви або перебуваєте у стосунках. Якщо у Вас немає пари, незабаром вона може з’явитися. Якщо партнер вже є, то у відносинах з ним пануватиме справжнє кохання.
Водоліям випав Лицар кубків
Ця карта обіцяє сильний сексуальний потяг і зближення в емоційному та духовному плані — при цьому може статися як зі старим партнером, так і з новим знайомим.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані у вересні за картами Таро.