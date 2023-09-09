Наступили "черные дни": этих знаков Зодиака ждут большие проблемы с деньгами в сентябре
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В финансовом плане им крупно не повезет
Начало осени в 2023 году может принести целый ворох проблем с работой и финансами сразу для трех знаков Зодиака.
Речь идет про такие знаки как Телец, Рак и Лев. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на сентябрь.
Тельцам выпала перевернутая Девятка жезлов
В перевернутой позиции карта предупреждает, что Вас в этом месяце могут ждать самые разные отсрочки, препятствия в делах и финансовые потери.
Ракам выпала перевернутая Верховная жрица
Обычно это весьма положительная карта, но в нашем случае она выпала перевернутой, что указывает на то, что в сентябре Вас ждет полоса неудач, интуиция будет работать против Вас, и кто-то может захотеть Вас "подсидеть". Пока стоит отложить принятие важных решений.
Львам выпала Пятерка пентаклей
Это одна из самых плохих карт в финансовом раскладе. Она предрекает наступление тех самых "черных дней", разорения, нищеты и проблем с деньгами. Вам может прийтись экономить или просить кого-то помочь с деньгами.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.