Наступили "черные дни": этих знаков Зодиака ждут большие проблемы с деньгами в сентябре

В финансовом плане им крупно не повезет

Начало осени в 2023 году может принести целый ворох проблем с работой и финансами сразу для трех знаков Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Телец, Рак и Лев. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на сентябрь.

Тельцам выпала перевернутая Девятка жезлов

В перевернутой позиции карта предупреждает, что Вас в этом месяце могут ждать самые разные отсрочки, препятствия в делах и финансовые потери.

Ракам выпала перевернутая Верховная жрица

Обычно это весьма положительная карта, но в нашем случае она выпала перевернутой, что указывает на то, что в сентябре Вас ждет полоса неудач, интуиция будет работать против Вас, и кто-то может захотеть Вас "подсидеть". Пока стоит отложить принятие важных решений.

Львам выпала Пятерка пентаклей

Это одна из самых плохих карт в финансовом раскладе. Она предрекает наступление тех самых "черных дней", разорения, нищеты и проблем с деньгами. Вам может прийтись экономить или просить кого-то помочь с деньгами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.