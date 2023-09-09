Настали "чорні дні": на ці знаки Зодіаку чекають великі проблеми з грошима у вересні

У фінансовому плані їм не пощастить

Початок осені в 2023 році може принести цілу купу проблем з роботою і фінансами відразу для трьох знаків Зодіаку.

Йдеться про такі знаки як Телець, Рак та Лев. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на вересень.

Тільцям випала перевернута Дев’ятка жезлів

У перевернутій позиції карта попереджає, що Вас цього місяця можуть чекати різні відстрочки, перешкоди у справах і фінансові втрати.

Ракам випала перевернута Верховна жриця

Зазвичай це дуже позитивна карта, але в нашому випадку вона випала перевернутою, що вказує на те, що у вересні на Вас чекає смуга невдач, інтуїція працюватиме проти Вас, і хтось може захотіти Вас "підсидіти". Поки що варто відкласти прийняття важливих рішень.

Левам випала П’ятірка пентаклів

Це одна з найгірших карток у фінансовому розкладі. Вона пророкує настання тих самих "чорних днів", злиднів і проблем із грошима. Вам може прийтись заощаджувати або просити когось допомогти з грошима.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.