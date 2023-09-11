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Таропрогноз на 12 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 12 сентября
Прогноз Таро, чего всем ждать 12 сентября. Фото telegraf.com.ua

День должен быть весьма благоприятным

Вторник, 12 сентября 2023 года, будет очень хорошим днем для обучения новому, перемен и романтики.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Паж пентаклей, перевернутый Суд, Рыцарь кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Паж пентаклей

Во вторник Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также очень скоро Вам может встретиться темноволосый юноша, возможно солдат.

Перевернутый Суд

Эта карта указывает, что в вашей жизни возможно давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам им противитесь. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?

Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на 12 сентября, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца сентября по картам Таро.

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