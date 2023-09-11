Таропрогноз на 12 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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День должен быть весьма благоприятным
Вторник, 12 сентября 2023 года, будет очень хорошим днем для обучения новому, перемен и романтики.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Паж пентаклей
Во вторник Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также очень скоро Вам может встретиться темноволосый юноша, возможно солдат.
Перевернутый Суд
Эта карта указывает, что в вашей жизни возможно давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам им противитесь. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?
Рыцарь кубков
Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на 12 сентября, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца сентября по картам Таро.