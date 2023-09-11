Таропрогноз на 12 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

День має бути вельми сприятливим

Вівторок, 12 вересня 2023 року, буде дуже чудовим днем для навчання новому, змін та романтики.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Паж пентаклів, перевернутий Суд, Лицар кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Паж пентаклів

У вівторок Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також дуже скоро Вам може зустрітися темноволосий юнак, можливо солдат.

Перевернутий Суд

Ця карта вказує, що у вашому житті можливо давно назріли зміни, але ви з якихось причин їм чините опір. Перегляньте свої життєві пріоритети, можливо насправді все ж таки варто вже щось змінити?

Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій на 12 вересня — присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця вересня за картами Таро.