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Таропрогноз на 12 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 12 вересня
Прогноз Таро, на що всім чекати 12 вересня. Фото telegraf.com.ua

День має бути вельми сприятливим

Вівторок, 12 вересня 2023 року, буде дуже чудовим днем для навчання новому, змін та романтики.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Паж пентаклів, перевернутий Суд, Лицар кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Паж пентаклів

У вівторок Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також дуже скоро Вам може зустрітися темноволосий юнак, можливо солдат.

Перевернутий Суд

Ця карта вказує, що у вашому житті можливо давно назріли зміни, але ви з якихось причин їм чините опір. Перегляньте свої життєві пріоритети, можливо насправді все ж таки варто вже щось змінити?

Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій на 12 вересня — присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця вересня за картами Таро.

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