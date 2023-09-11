Что предвещает сентябрьское новолуние: точное время, запреты и приметы

Многие люди используют это время для размышлений, планирования и установления новых целей в своей жизни

Новолуние является уникальной фазой лунного цикла — Луна находится между Землей и Солнцем, и ее видимая сторона полностью обращена к Солнцу. Новое начало в лунном календаре символизирует перезарядку и возрождение. Считается, что этот период дает энергию и возможность начать что-то новое, оставить позади старые привычки и негативные эмоции, а также поставить перед собой новые цели.

Когда будет новолуние в сентябре 2023 — дата и время

Магия новолуния заключается в том, что в этот день можно "запрограммировать" развитие событий. Способы для этого есть разные — загадать сокровенное желание, провести определенные ритуалы или разработать реальные методы и стратегии.

Новолуние 15 сентября 2023 года произойдет в 04:40 утра. Луна будет находиться в знаке Девы, а в 20:45 перейдет в созвездие Весов.

Что хорошо делать в новолуние:

планировать, реализация поставленных задач будет успешной;

получать новую информацию, она обязательно пригодится в будущем;

заниматься умственным трудом и учебой;

совершать нестандартные новые ходы.

Чего не стоит делать в новолуние:

брать на себя ответственность за других людей и долгосрочные обязательства;

совершать операции с большими деньгами.

Проявляйте разборчивость, отбрасывайте ненужное. Хотя потери и ошибки этого дня легко исправить, лучше их не совершать.

Новолуние — приметы на деньги

В мире эзотерики и поверий считается, что если в этот день найти деньги, то это сулит стабильный доход и большое богатство. Особенно благоприятен в этот день переезд на новое место, это примета к счастью и новому удачному витку в жизни.

Сделайте для привлечения богатства ритуал — приобретите и поставьте на видное место копилку, бросив в нее деньги. Положите монетку в отдельный карманчик нового кошелька и храните ее там всегда. Озвучьте и запишите свои стремления по поводу новой работы, желаемой должности, повышения зарплаты.

Новолуние — приметы на любовь и ритуал

По поверьям, если к девушке на окно в этот день сядет птица, вскоре она найдет суженого или выйдет замуж. Если в этот день рассыпать соль или вернуться, выйдя из дома — это к ссоре с партнером. Избежать ее можно, уделив особое внимание положительным эмоциям — проведите вечер с любимым человеком, будь-то романтический ужин или прогулка по парку. Напитайтесь энергией новой луны для нового вдохновения в отношениях.

Ритуалы на любовь на новолуние:

Разрежьте на две части спелый плод и скрепите половинки с помощью трех зубочисток. Произнесите вслух или мысленно слова: "Как эти половинки воссоединились, так и мы с тобой будем одним целым всегда".

Для привлечения любви напишите на чистом листе бумаги все качества своего будущего избранник, после заката солнца перед новолунием скажите: "Луна возрождается, а моя жизнь меняется. Уходящая луна, одиночество мое с собой забери, новая луна — любовь подари".

Ранее мы писали, что лунный календарь стрижек на сентябрь 2023 дает всего четыре благоприятных дня для похода к парикмахеру. На наших инфографиках также указаны хорошие дни для завивки, окрашивания, питания волос и смены прически.