Лучшие дни для стрижки в сентябре 2023: будет всего четыре благоприятных дня (инфографика)

Лунные фазы оказывают влияние на все живое на Земле, и человек не является исключением

Мастера парикмахерского искусства отмечают, что волосы растут быстрее и здоровее, если подстригаться на растущую Луну. А результат выбора новой модной стрижки, сделанной в полнолуние, может привести к совершенно непредсказуемому результату. В этот период энергия Луны настолько сильна, что волосы перестают слушаться и уложить их как следует будет невозможно.

Когда лучше стричься в сентябре 2023 — точные числа

В сентябре лишь четыре даты имеют такие благоприятные условия, когда лучше стричься по лунному календарю. Это 16 и 17 сентября — молодая Луна в созвездии Весов хорошо влияет на последующий рост волос, их структура и состояние не меняется в худшую сторону. Еще два благоприятных лунных дня для стрижки в следующем месяце — 23 и 24 сентября. Растущая Луна находится в Козероге. Прическа будет долго хранить форму, волосы будут расти не очень быстро, зато более здоровыми и сильными.

Когда нельзя стричься по лунному календарю: в сентябре таких дней целых 19. В течение первой половины месяца на волосы может плохо повлиять убывающая Луна. 15 сентября — новолуние, стоит исключить любые действия, связанные с удалением и разрушением. В конце месяца на результат стрижки может неблагоприятно повлиять положение Луны в Водолее и Рыбах. Вероятны неприятные сюрпризы и ослабление волос, если подстригать кончики.

Нейтральные лунные дни в календаре стрижки имеют свои плюсы и минусы, но в целом не влияют на структуру волос. В сентябре это 4 и 5, 13 и 14, 20, 21 и 22 число.

Когда нельзя стричься в сентябре. Инфографика Telegraf

Когда лучше красить волосы в сентябре 2023 — точные даты

Для окрашивания в сентябре благоприятны: 16, 17, 23 и 24 сентября.

Не подходят такие дни: 1-3, 6-10, 11-12, 18-19 и 27-30 сентября.

Нейтральны: 4-5, 13-14, 20-22, 25-26 сентября.

Когда можно красить волосы в сентябре. Инфографика Telegraf

Когда лучше делать завивку по лунному календарю — числа

Чтобы завить волосы, в сентябре подходят такие дни: 13 и 14, 16 и 17, 23 и 24 число. Нейтральные лунные дни: 4 и 5, 11 и 12, с 18 по 22 включительно, 25 и 26 сентября. Остальные дни неблагоприятны.

В какие дни лучше завивать волосы. Инфографика Telegraf

Для процедур по питанию и увлажнению в сентябре лучше всего подходят 11 и 12 число. Также благоприятные дни с 16 по 20 сентября включительно и 27-28 число.

Питание и увлажнение волос. Инфографика Telegraf

А чтобы новая прическа быстро не потеряла форму, а волосы не стали капризными, выбирайте для посещения мастера в сентябре такие дни: 16 и 17, 20-26 число включительно. Нейтральных дней восемь — 4 и 5, 11-14, 18-19 сентября, остальные — неблагоприятные.

Хорошие дни для смены прически. Инфографика Telegraf

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