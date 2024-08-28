Найкращі дні для стрижки у вересні 2023: буде всього чотири сприятливі дні (інфографіка)

Місячні фази впливають на все живе на Землі, і людина не є винятком

Майстри перукарського мистецтва відзначають, що волосся росте швидше і здоровіше, якщо підстригатися на Місяць, що росте. А результат вибору нової модної стрижки, зробленої в повний місяць, може призвести до абсолютно непередбачуваного результату. У цей період енергія Місяця настільки сильна, що волосся перестає слухатися і укласти його як слід буде неможливо.

Коли краще стригтися у вересні 2023 року — точні числа

У вересні лише чотири дати мають такі сприятливі умови, коли краще стригтися за місячним календарем. Це 16 і 17 вересня — молодий Місяць у сузір’ї Терезів добре впливає на подальше зростання волосся, його структура та стан не змінюються на гірший бік. Ще два сприятливі місячні дні для стрижки наступного місяця — 23 і 24 вересня. Місяць, що росте, знаходиться в Козерозі. Зачіска буде довго зберігати форму, волосся буде рости не дуже швидко, зате здоровішим і сильнішим.

Коли не можна стригтися за місячним календарем: у вересні таких днів цілих 19. Протягом першої половини місяця на волосся може погано вплинути Місяць, що зменшується. 15 вересня — молодик, варто виключити будь-які дії, пов’язані з видаленням і руйнуванням. Наприкінці місяця на результат стрижки може несприятливо вплинути положення Місяця у Водолії та Рибах. Імовірні неприємні сюрпризи та ослаблення волосся, якщо підстригати кінчики.

Нейтральні місячні дні у календарі стрижки мають свої плюси та мінуси, але загалом не впливають на структуру волосся. У вересні це 4 і 5, 13 і 14, 20, 21 і 22 число.

Коли не можна стригтися у вересні. Інфографіка Telegraf

Коли краще фарбувати волосся у вересні 2023 року — точні дати

Для фарбування у вересні сприятливі: 16, 17, 23 та 24 вересня.

Не підходять такі дні: 1-3, 6-10, 11-12, 18-19 та 27-30 вересня.

Нейтральні: 4-5, 13-14, 20-22, 25-26 вересня.

Коли можна фарбувати волосся у вересні. Інфографіка Telegraf

Коли краще робити завивку за місячним календарем

Щоб завивати волосся, у вересні підходять такі дні: 13 і 14, 16 і 17, 23 і 24 число. Нейтральні місячні дні: 4 та 5, 11 та 12, з 18 по 22 включно, 25 та 26 вересня. Інші дні несприятливі.

В які дні краще завивати волосся. Інфографіка Telegraf

Для процедур живлення та зволоження у вересні найкраще підходять 11 і 12 число. Також сприятливі дні з 16 по 20 вересня включно та 27-28 число.

Живлення та зволоження волосся. Інфографіка Telegraf

А щоб нова зачіска швидко не втратила форму, а волосся не стало неслухняним, вибирайте для відвідування майстра у вересні такі дні: 16 і 17, 20-26 число включно. Нейтральних днів вісім – 4 та 5, 11-14, 18-19 вересня, решта – несприятливі.

Хороші дні для зміни зачіски. Інфографіка Telegraf

Раніше ми розповідали, як чарівна коротка стрижка може створити неймовірно сучасний і модний образ. Ці найкращі короткі стрижки для жінок за 60 дуже стильні та прості в укладанні, вони чудово підійдуть і молодшим дамам.