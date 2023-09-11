Що віщує вересневий молодик: точний час, заборони та прикмети

Багато людей використовують цей час для роздумів, планування та встановлення нових цілей у своєму житті

Молодий місяць є унікальною фазою місячного циклу — Місяць знаходиться між Землею і Сонцем, і його видима сторона повністю звернена до Сонця. Новий початок у місячному календарі символізує перезаряджання та відродження. Вважається, що цей період дає енергію та можливість почати щось нове, залишити позаду старі звички та негативні емоції, а також поставити перед собою нові цілі.

Коли буде молодик у вересні 2023 — дата і час

Магія молодика полягає в тому, що цього дня можна "запрограмувати" розвиток подій. Способи цього є різні — загадати потаємне бажання, провести певні ритуали чи розробити реальні методи і стратегії.

Молодий місяць 15 вересня 2023 року відбудеться о 04:40 ранку. Місяць перебуватиме у знаку Діви, а о 20:45 перейде до сузір’я Терезів.

Що добре робити в молодик:

планувати, реалізація поставлених завдань буде успішною;

отримувати нову інформацію, вона обов’язково знадобиться у майбутньому;

займатися розумовою працею та навчанням;

робити нестандартні нові ходи.

Чого не варто робити в молодик:

брати на себе відповідальність за інших людей та довгострокові зобов’язання;

здійснювати операції з великими грошима.

Виявляйте перебірливість, відкидайте непотрібне. Хоча втрати та помилки цього дня легко виправити, краще їх не робити.

Молодий місяць — прикмети на гроші

У світі езотерики та повір’їв вважається, що якщо у цей день знайти гроші, то це обіцяє стабільний дохід та велике багатство. Особливо сприятливий у цей день переїзд на нове місце, це прикмета на щастя та новий вдалий виток у житті.

Зробіть для залучення багатства ритуал — придбайте та поставте на чільне місце скарбничку, кинувши в неї гроші. Покладіть монетку в окрему кишеньку нового гаманця і зберігайте її завжди. Озвучте та запишіть свої прагнення щодо нової роботи, бажаної посади, підвищення зарплати.

Молодий місяць — прикмети на любов і ритуал

Якщо до дівчини на підвіконня у цей день сяде птах, незабаром вона знайде нареченого або вийде заміж. Якщо у цей день розсипати сіль або повернутись, вийшовши з дому — це до сварки з партнером. Уникнути її можна, приділивши особливу увагу позитивним емоціям — проведіть вечір з коханою людиною, будь то романтична вечеря або прогулянка парком. Отримайте енергію нового місяця для нового натхнення у відносинах.

Ритуали на кохання на молодик:

Розріжте на дві частини стиглий плід і скріпіть половинки за допомогою трьох зубочисток. Вимовте вголос або подумки слова: "Як ці половинки возз’єдналися, так і ми з тобою будемо одним цілим завжди".

Для залучення любові напишіть на чистому аркуші паперу всі якості свого майбутнього обранця, після заходу сонця перед молодим місяцем скажіть: "Місяць відроджується, а моє життя змінюється. Місяць, що минає, самотність мою з собою забери, новий місяць — любов приведи".

Раніше ми писали, що місячний календар стрижок на вересень 2023 року дає всього чотири сприятливі дні для походу до перукаря. На наших інфографіках також вказані хороші дні для завивки, фарбування, живлення волосся та зміни зачіски.