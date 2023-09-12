Таропрогноз на 13 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 13 сентября 2023 года, некоторые смогут найти баланс в своей жизни, однако других наоборот ждут финансовые риски и конфликты.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз пентаклей, Справедливость, Двойка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшее время Вы можете потерять деньги, удачу в делах, а Ваше материальное благополучие окажется под угрозой. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Справедливость

13 сентября Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Двойка мечей

Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие будут дела у всех знаков Зодиака с деньгами в сентябре по картам Таро.