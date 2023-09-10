Амур уже точит стрелы: эти знаки Зодиака вот-вот могут встретить свою любовь

Идеальная пара для них может встретиться уже в сентябре

Хотя вокруг становится все холоднее и природа потихоньку уже готовится впадать в зимнюю спячку, у некоторых в сентябре наоборот могут расцвести теплые чувства.

Речь идет про таких знаков Зодиака как Лев, Дева и Водолей. Об этом говорит любовный гороскоп Таро, составленный на сентябрь.

Львам выпал Паж жезлов

Для Львов в отношениях этот Паж обещает укрепление отношений, верность, честность и поддержание интереса, в то время как для одиноких Львов он обещает новый роман. Скоро Вы можете встретить кого-то, с кем у Вас вспыхнет искра. При этом он может быть моложе Вас или младше по статусу.

Девам выпал Мир

Эта карта обещает гармонию и душевную теплоту Девам вне зависимости от того, в паре они или одиноки. Если Вы в отношениях, — все будет отлично и любовь Ваша будет истинна. Если Вы одиноки, — очень скоро это может измениться.

Водолеям выпал Рыцарь кубков

Эта карта обещает сильное сексуальное влечение и сближение в эмоциональном и духовном плане в ближайшие недели, — при этом произойти это может как со старым партнером, так и новым знакомым.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане в сентябре.