Амур уже точить стріли: ці знаки Зодіаку ось-ось можуть зустріти своє кохання

Ідеальна пара для них може зустрітися вже у вересні

Хоча довкола стає все холодніше і природа потихеньку вже готується впадати в зимову сплячку, у деяких у вересні навпаки можуть розквітнути теплі почуття.

Йдеться про таких знаків Зодіаку як Лев, Діва та Водолій. Про це говорить любовний гороскоп Таро, складений на вересень.

Левам випав Паж жезлів

Для Левів у стосунках цей Паж обіцяє зміцнення стосунків, вірність, чесність та підтримку інтересу, тоді як для одиноких Левів він обіцяє новий роман. Скоро Ви можете зустріти когось, з ким у Вас спалахне іскра. При цьому він може бути молодшим за Вас за віком або статусом.

Дівам випав Світ

Ця карта обіцяє гармонію та душевну теплоту Дівам незалежно від того, у парі вони чи самотні. Якщо Ви у відносинах, — все буде чудово і кохання Ваше буде істинним. Якщо Ви самотні, дуже скоро це може змінитися.

Водоліям випав Лицар кубків

Ця карта обіцяє сильний сексуальний потяг і зближення в емоційному та духовному плані найближчими тижнями — і це може статися як зі старим партнером, так і з новим знайомим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані у вересні.