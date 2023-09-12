Таропрогноз на 13 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У середу, 13 вересня 2023 року, деякі зможуть знайти баланс у своєму житті, проте на інших навпаки чекають фінансові ризики та конфлікти.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на тринадцятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз пентаклів, Справедливість, Двійка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Туз пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що найближчим часом Ви можете втратити гроші, успіх у справах, а Ваше матеріальне благополуччя опиниться під загрозою. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Справедливість

13 вересня Вам вдасться віднайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Двійка мечів

Ця карта радить відгородитися на якийсь час від навколишнього світу, є ризик, що Вас спробують залучити до конфліктів, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які будуть справи у всіх знаків Зодіаку з грошима у вересні за картами Таро.