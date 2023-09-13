Таропрогноз на 14 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Не для всех этот день будет простым
В четверг, 14 сентября 2023 года, некоторых ждет море любви и счастья, в то время как у других возможны большие траты, потери и неприятности.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Шестерка жезлов
В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.
Перевернутая Двойка пентаклей
Вы взяли на себя слишком много всего, на фоне чего в ближайшее время у Вас могут случиться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.
Туз кубков
Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно на этой неделе исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Не игнорируйте свою интуицию.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви до конца месяца по картам Таро.