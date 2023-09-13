Таропрогноз на 14 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Не для всех этот день будет простым

В четверг, 14 сентября 2023 года, некоторых ждет море любви и счастья, в то время как у других возможны большие траты, потери и неприятности.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Шестерка жезлов, перевернутая Двойка пентаклей, Туз кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Перевернутая Двойка пентаклей

Вы взяли на себя слишком много всего, на фоне чего в ближайшее время у Вас могут случиться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.

Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно на этой неделе исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Не игнорируйте свою интуицию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви до конца месяца по картам Таро.