Таропрогноз на 14 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Не для усіх цей день буде простим

У четвер, 14 вересня 2023 року, на деяких чекає море кохання і щастя, тоді як в інших можливі великі витрати, втрати та неприємності.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на чотирнадцятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Шістка жезлів, перевернута Двійка пентаклів, Туз кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Перевернута Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, на тлі чого найближчим часом у Вас можуть статися невдачі, а ваші витрати можуть значно перевищити доходи.

Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме цього тижня виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Не ігноруйте свою інтуїцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні до кінця місяця за картами Таро.