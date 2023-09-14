Таропрогноз на 15 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу
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День обещает быть не самым простым
В пятницу, 15 сентября 2023 года, некоторых ждут новые приобретения и хорошие новости, в то время как других пока может настигнуть апатия и плохое настроение.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день осени. Чтобы узнать прогноз именно для Вас, — без лишних раздумий выберите одну из карт на картинке ниже:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Пятерка кубков
Эта карта указывает на то, что Вы в печали из-за чего-то плохого в Вашей жизни, однако при этом сами отвернулись от того хорошего, что у Вас есть, просто не замечаете позитива.
Туз пентаклей
Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. Вас ждет процветание, новые покупки и хорошие новости по работе.
Перевернутый Туз кубков
В этом положении карта предупреждает, — судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. В ближайшее время Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца сентября по картам Таро.