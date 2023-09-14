Таропрогноз на 15 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

День обещает быть не самым простым

В пятницу, 15 сентября 2023 года, некоторых ждут новые приобретения и хорошие новости, в то время как других пока может настигнуть апатия и плохое настроение.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день осени. Чтобы узнать прогноз именно для Вас, — без лишних раздумий выберите одну из карт на картинке ниже:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Пятерка кубков, Туз пентаклей, перевернутый Туз кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Пятерка кубков

Эта карта указывает на то, что Вы в печали из-за чего-то плохого в Вашей жизни, однако при этом сами отвернулись от того хорошего, что у Вас есть, просто не замечаете позитива.

Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. Вас ждет процветание, новые покупки и хорошие новости по работе.

Перевернутый Туз кубков

В этом положении карта предупреждает, — судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. В ближайшее время Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца сентября по картам Таро.