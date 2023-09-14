Таропрогноз на 15 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

День обіцяє бути не найпростішим

У п’ятницю, 15 вересня 2023 року, на деяких чекають нові придбання та хороші новини, тоді як інших поки що може наздогнати апатія та поганий настрій.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на п’ятнадцятий день осені. Щоб дізнатися прогноз саме для Вас, — без зайвих роздумів виберіть одну з карток на картинці нижче:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — П’ятірка кубків, Туз пентаклів, перевернутий Туз кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

П’ятірка кубків

Ця карта вказує на те, що Ви в печалі через щось погане у Вашому житті, проте при цьому самі відвернулися від того хорошого, що у Вас є, просто не помічаєте позитиву.

Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. На вас чекає процвітання, нові покупки та хороші новини по роботі.

Перевернутий Туз кубків

У цьому положенні карта попереджає — доленосні зустрічі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки що не виправдаються. Найближчим часом на Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця вересня за картами Таро.