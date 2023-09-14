Долежат даже до Нового года: как хранить свежие томаты дома

Дома всегда будут свежие и вкусные овощи

В сентябре дачники заняты сбором последнего урожая томатов. К этому времени основная часть консервации готова и хочется как можно больше помидоров сохранить еще и в свежем виде. Добиться этого можно при соблюдении правильных условий хранения овощей.

Томаты в зрелом виде довольно быстро портятся. Если плодов немного, их можно хранить в холодильнике. Но и то не особо долго. Если же протереть каждый плод от грязи и завернуть в бумагу или газету, срок хранения томатов увеличится. Плоды нужно хранить на нижней полке и периодически менять бумагу, которая будет намокать из-за влаги.

Если томатов много и они не поместятся в холодильник, стоит прибегнуть к другому методу хранения. Подготовьте деревянный ящик и засыпьте в него опилки. Поверх выложите томаты, но так, чтобы они не прикасались друг к другу. Сверху закройте плоды бумагой или газетой. В идеале поставить ящик в темную комнату, или хотя бы под диван или кровать. Главное, чтобы место хранения было не возле батареи и не под прямыми солнечными лучами. Если помидоры были сорваны еще бурыми, то при таком способе хранения часть из них точно долежит до зимы.

Помидоры можно хранить и на застекленном балконе. Но температура там не должна опускаться ниже 10 градусов.

Ранее "Телеграф" делился полезными советами, как долго хранить перцы свежими.