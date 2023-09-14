Долежать навіть до Нового року: як зберігати свіжі томати вдома

Вдома завжди будуть свіжі та смачні овочі

У вересні дачники зайняті збиранням останнього врожаю томатів. До цього часу основна частина консервації готова і хочеться якнайбільше помідорів зберегти ще й у свіжому вигляді. Домогтися цього можна за наявності належних умов для зберігання овочів.

Томати у зрілому вигляді досить швидко псуються. Якщо плодів небагато, їх можна зберігати у холодильнику. Але й то не дуже довго. Проте якщо протерти кожен плід від бруду та загорнути в папір чи газету, термін зберігання томатів збільшиться. Плоди потрібно зберігати на нижній полиці та періодично змінювати папір, який намокатиме через вологу.

Якщо томатів багато і вони не помістяться в холодильник, варто вдатися до іншого способу зберігання. Підготуйте дерев’яний ящик і засипте в нього тирсу. Поверх викладіть томати, але так, щоб вони не торкалися один одного. Зверху закрийте плоди папером чи газетою. В ідеалі поставити ящик у темну кімнату, або хоч би під диван чи ліжко. Головне, щоб місце зберігання було не біля батареї та не під прямим сонячним промінням. Якщо помідори були зірвані ще бурими, то при такому способі зберігання частина з них точно долежиться до зими.

Помідори можна зберігати на заскленому балконі. Але температура там не має опускатися нижче 10 градусів.

Раніше "Телеграф" ділився корисними порадами, як довго зберігати перці свіжими.