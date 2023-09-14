Жоден помідор не пропаде: як правильно зберігати останній урожай томатів

Вам не доведеться викидати помідори, які не встигли дозріти до холодів

Перші нічні заморозки восени приходять раптово. Вони згубні для багатьох рослин і томати не є винятком. Щоб помідори, що залишилися на гілках, не побило морозом, можна спробувати прискорити їх дозрівання за допомогою підгодівлі, або встигнути прибрати останній урожай до заморозків та правильно зберігати його. Тоді навіть зелені плоди підуть у справу і жоден із них не пропаде.

Зірвіть з гілок усі помідори. Збирайте і червоні, і зелені плоди. Розкладіть їх у ємності. Для цього підійдуть невеликі пластмасові відра. Складати плоди в одне відро небажано.

Якщо хочеться збільшити термін зберігання врожаю, не змішуйте в одній ємності червоні та зелені томати.

Якщо необхідно, щоб недозрілі плоди якомога швидше встигли, покладіть червоні помідори разом із зеленими. Зрілі томати виділяють етилен, що активізує процеси визріваня.

Для тривалого зберігання помідори краще тримати в ящиках, які потрібно поставити в темному приміщенні. Якщо темної кімнати немає, помідори накрийте папером, а потім поставте ящик під диван. Іноді перевіряйте, чи не зіпсувалися томати та вживайте вже дозрілі.

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