Що потрібно зробити з ґрунтом перед посадкою озимого часнику: урожай гарантовано

Щоб поліпшити якість ґрунту, внесіть добрива, а потім висаджуйте озимий часник

У період з кінця вересня по початок жовтня продовжується сезон посадки озимого часнику. Перед цим овочі багато дачників замочують в особливому розчині, але гарантуватиме врожай якісний ґрунт з добривами.

Перед посадкою озимого часнику рекомендується внести підживлення в ґрунт. Порадою поділився "Земляк".

Так, досвідчені городники перед тим, як висадити озимий часник, готують землю. Особливо важливо удобрити ґрунт, якщо ви розміщуєте культуру на тому самому місці, де й у минулі роки. Овочі виснажують ґрунт, тому не забувайте про підживлення.

Варіант перший – використовувати комбінацію 25 г калійної солі, 30 г суперфосфату та 5 кг перегною. Таку кількість вносьте на 1 м кв. вашої ділянки.

Другий спосіб удобрення городу – обробка препаратами, які усувають патогенні мікроорганізми. Для цього змішайте 40 г мідного купоросу та 10 л води, розчину вистачить 10 "квадратів".

Крім того, чудово росте озимий часник на ділянках після солодкого перцю та капусти. Земля з помідорами, огірками, кабачками або баклажанами є не менш вдалим вибором місця для посадки озимого часнику. Важливо, щоб не було застою вологи, інакше врожаю не дочекаєтесь.

Раніше "Телеграф" розповідав про нюанси вирощування озимого часнику. Важливо дотримуватися дистанції між посадковим матеріалом і не забувати про мульчування.