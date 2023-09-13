Что нужно сделать с почвой перед посадкой озимого чеснока: урожай гарантирован

Чтобы улучшить качество почвы, внесите удобрения, а уже затем высаживайте озимый чеснок

В период с конца сентября по начало октября продолжается сезон посадки озимого чеснока. Перед этим овощ многие дачники замачивают в особом растворе, но гарантировать урожай будет качественный грунт с удобрениями.

Перед посадкой озимого чеснока рекомендуется внести подкормки в почву. Советом поделился "Земляк".

Так, опытные огородники перед тем, как высадить озимый чеснок, подготавливают землю. Особенно важно удобрить грунт, если вы размещаете культуру на том же месте, где и в прошлые годы. Овощи истощают почву, поэтому не забывайте о подкормках.

Вариант первый – использовать комбинацию 25 г калийной соли, 30 г суперфосфата и 5 кг перегноя. Такое количество вносите на 1 м. кв. вашего участка.

Второй способ удобрения огорода — обработка препаратами, которые устраняют патогенные микроорганизмы. Для этого смешайте 40 г медного купороса и 10 л воды, раствора хватит 10 "квадратов".

Кроме того, отлично растет озимый чеснок на участках после сладкого перца и капусты. Земля с помидорами, огурцами, кабачками или баклажанами не менее удачный выбор места для посадки озимого чеснока. Важно, чтобы не было застоя влаги, иначе урожая не дождетесь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нюансах выращивания озимого чеснока. Важно соблюдать дистанцию между посадочным материалом и не забывать о мульчировании.