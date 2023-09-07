Залишаться свіжими дуже довго: як правильно зберігати перці

Зберігайте овочі правильно

Свіжий перець за правильних умов може до 3-4 місяців зберігати свої смакові та корисні якості. Як правило, перці зберігають у холодильнику. Але в такому разі не варто сподіватися, що овоч залишиться свіжим дуже довго.

Запобігти псуванню овочів можна дуже просто. Для цього необхідно використати пакет та паперовий рушник.

Як правильно зберігати перець вдома

Зелений болгарський перець зберігається довше ніж червоний або жовтий, пише Express. Зберігати овоч краще цілим. Нарізані плоди дуже швидко стануть м’якими та згниють.

Для перців найкраще виділити окремий відсік у холодильнику та зберігати якомога далі від томатів та огірків.

Перед тим, як відправляти перці в холодильник, овочі необхідно обов’язково вимити та ретельно висушити. Потім складіть паперовий рушник навпіл і помістіть у щільний поліетиленовий пакет, відправте туди один або два перці та щільно закрийте.

Завдяки цьому методу болгарський перець залишиться свіжим, смачним і хрустким дуже довго.

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