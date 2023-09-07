Останутся свежими очень долго: как правильно хранить перцы

Храните овощи правильно

Свежий перец при правильных условиях может до 3-4 месяцев сохранять свои вкусовые и полезные качества. Как правило, перцы хранят в холодильнике. Но в таком случае не стоит надеяться, что овощ останется свежим очень долго.

Предотвратить порчу овоща можно очень просто. Для этого необходимо использовать пакет и бумажное полотенце.

Как правильно хранить перец дома

Зеленый болгарский перец хранится дольше, чем красный или желтый, пишет Express. Хранить овощ лучше целиком. Нарезанные плоды очень быстро станут мягкими и сгниют.

Для перцев лучше всего выделить отдельный отсек в холодильнике и хранить подальше от томатов и огурцов.

Перед тем как отправлять перцы в холодильник, овощи необходимо обязательно вымыть и тщательно высушить. Затем сложите бумажное полотенце пополам и поместите в плотный полиэтиленовый пакет, следом отправьте туда один или два перца и плотно закройте.

Благодаря этому методу болгарский перец останется свежим, вкусным и хрустящим очень долго.

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