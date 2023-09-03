Ни один жучок не заведется: как правильно собирать и хранить фасоль
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Своевременный сбор фасоли поможет сохранить урожай до весны и дольше
Фасоль — самая популярная представительница семейства бобовых. Она неприхотлива в выращивании, отлично подходит для приготовления вкусных и полезных блюд.
Собирать урожай фасоли можно в разное время. Главное — ориентироваться на признаки созревания. Если сделать все вовремя, фасоль не испортится до следующего сезона.
Как понять, что фасоль созрела
В зависимости от сорта фасоль начинают собирать в период от 55 до 100 дней после посадки. Ранние сорта начинают созревать уже через 2 месяца после посадки. Поздние сорта созревают через 3-4 месяца после посадки.
Перед созреванием стручков фасоли листья на кустах начинают желтеть и отдельные стручки становятся твердыми и желтыми. Созревший стручок фасоли сухой, жестковатый на ощупь и легко облущивается, а фасоль внутри стручка гладкая и имеет небольшую влажность.
Как правильно собирать фасоль
Фасоль нужно собирать до обеда, когда стручки умеренно влажные и не облущиваются. В противном случае часть зерен будет выпадать на землю. То же произойдет, если допустить перезревание фасоли.
Кроме утери части урожая это грозит тем, что выпавшие зерна будут поражаться вредителями и заражать еще недозревшие стручки.
Как хранить фасоль
Для того чтобы сохранить фасоль неповрежденной до следующего сезона, соблюдайте эти правила:
- хорошо просушите бобы;
- не отправляйте на хранение поврежденные фасолины;
- хранить фасоль нужно в сухих, чистых, герметично закрывающихся емкостях (например, пластиковые бутылки, стеклянные банки с металлическими крышками — закрутками и т.п.)
- можно хранить фасоль в тканевых мешочках, которые нужно предварительно вымочить в соленой ропе и высушить;
- если добавить в емкость с фасолью зубчики чеснока, это отпугнет вредителей.
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