Ни один жучок не заведется: как правильно собирать и хранить фасоль

Своевременный сбор фасоли поможет сохранить урожай до весны и дольше

Фасоль — самая популярная представительница семейства бобовых. Она неприхотлива в выращивании, отлично подходит для приготовления вкусных и полезных блюд.

Собирать урожай фасоли можно в разное время. Главное — ориентироваться на признаки созревания. Если сделать все вовремя, фасоль не испортится до следующего сезона.

Как понять, что фасоль созрела

В зависимости от сорта фасоль начинают собирать в период от 55 до 100 дней после посадки. Ранние сорта начинают созревать уже через 2 месяца после посадки. Поздние сорта созревают через 3-4 месяца после посадки.

Перед созреванием стручков фасоли листья на кустах начинают желтеть и отдельные стручки становятся твердыми и желтыми. Созревший стручок фасоли сухой, жестковатый на ощупь и легко облущивается, а фасоль внутри стручка гладкая и имеет небольшую влажность.

Как правильно собирать фасоль

Фасоль нужно собирать до обеда, когда стручки умеренно влажные и не облущиваются. В противном случае часть зерен будет выпадать на землю. То же произойдет, если допустить перезревание фасоли.

Кроме утери части урожая это грозит тем, что выпавшие зерна будут поражаться вредителями и заражать еще недозревшие стручки.

Как хранить фасоль

Для того чтобы сохранить фасоль неповрежденной до следующего сезона, соблюдайте эти правила:

хорошо просушите бобы;

не отправляйте на хранение поврежденные фасолины;

хранить фасоль нужно в сухих, чистых, герметично закрывающихся емкостях (например, пластиковые бутылки, стеклянные банки с металлическими крышками — закрутками и т.п.)

можно хранить фасоль в тканевых мешочках, которые нужно предварительно вымочить в соленой ропе и высушить;

если добавить в емкость с фасолью зубчики чеснока, это отпугнет вредителей.

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