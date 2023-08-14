Сытное бюджетное блюдо без мяса накормит всю семью: рецепт вкусного супа
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Готовить такое блюдо очень просто
Мы делились рецептом вкусного постного блюда – нежных кабачковых оладий. Еще один продукт, идеально подходящий для поста — фасоль. Это полноценный продукт для тех, кто не хочет или не может есть мясо. Рассказываем, как приготовить сытный фасолевый суп.
Рецептом поделились на портале"Вкусного". Обязательно добавляйте сушеную или свежую зелень – будет еще ароматнее и аппетитнее.
Ингредиенты:
- Фасоль белая — 150 г
- Морковь — 1 шт
- Сельдерей (корень) — 100 г
- Петрушка — ½ пучка
- Помидор — 2 шт
- Лук репчатый — 1 шт.
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Мята сушеная, чабер — по щепотке
- Паприка сладкая, перец чили молотый — по вкусу
- Мука пшеничная — 1 чайная ложка
Способ приготовления:
- Фасоль следует предварительно замочить не менее 8 часов. Заливаем бобы свежей водой и варим около часа. Так фасоль станет мягкой, но не сварится.
- Сельдерей и морковь чистим. Нарезаем их одинаковыми брусочками или кубиками. Измельчаем лук, из него и моркови готовим зажарку к супу. Вместе с овощами обжариваем ложку муки.
- К обжаренным овощам добавляем очищенные от кожуры и измельченные томаты. Туда же кладем морковь с сельдереем и готовим все вместе около 6 минут.
- Тогда добавляем специи, вливаем немного воды из фасоли. Тушим все вместе под крышкой в течение 10 минут.
- К фасоли перекладываем овощную заправку. Добавляем соль и пряные травы и готовим еще 10 минут.
Блюдо получается очень сытным. Мука – факультативный элемент, при желании его можно не добавлять. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные баклажанные кексы.