Сытное бюджетное блюдо без мяса накормит всю семью: рецепт вкусного супа

Готовить такое блюдо очень просто

Мы делились рецептом вкусного постного блюда – нежных кабачковых оладий. Еще один продукт, идеально подходящий для поста — фасоль. Это полноценный продукт для тех, кто не хочет или не может есть мясо. Рассказываем, как приготовить сытный фасолевый суп.

Рецептом поделились на портале"Вкусного". Обязательно добавляйте сушеную или свежую зелень – будет еще ароматнее и аппетитнее.

Ингредиенты:

Фасоль белая — 150 г

Морковь — 1 шт

Сельдерей (корень) — 100 г

Петрушка — ½ пучка

Помидор — 2 шт

Лук репчатый — 1 шт.

Растительное масло – 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Мята сушеная, чабер — по щепотке

Паприка сладкая, перец чили молотый — по вкусу

Мука пшеничная — 1 чайная ложка

Способ приготовления:

Фасоль следует предварительно замочить не менее 8 часов. Заливаем бобы свежей водой и варим около часа. Так фасоль станет мягкой, но не сварится. Сельдерей и морковь чистим. Нарезаем их одинаковыми брусочками или кубиками. Измельчаем лук, из него и моркови готовим зажарку к супу. Вместе с овощами обжариваем ложку муки. К обжаренным овощам добавляем очищенные от кожуры и измельченные томаты. Туда же кладем морковь с сельдереем и готовим все вместе около 6 минут. Тогда добавляем специи, вливаем немного воды из фасоли. Тушим все вместе под крышкой в течение 10 минут. К фасоли перекладываем овощную заправку. Добавляем соль и пряные травы и готовим еще 10 минут.

Блюдо получается очень сытным. Мука – факультативный элемент, при желании его можно не добавлять. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные баклажанные кексы.