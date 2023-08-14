Ситна бюджетна страва без м’яса нагодує всю сім’ю: рецепт смачного супу

Готувати таку страву дуже просто

Ми ділились рецептом смачної пісної страви — ніжних кабачкових оладок. Ще один продукт, який ідеально пасує посту — квасоля. Це повноцінний продукт для тих, хто не хоче або не може їсти м’ясо. Розповідаємо, як приготувати ситний квасолевий суп.

Рецептом поділились на порталі "Смачного". Обов’язково додавайте сушену або свіжу зелень — буде ще ароматніше та апетитніше.

Інгредієнти:

Квасоля біла — 150 г

Морква — 1 шт

Селера (корінь) — 100 г

Петрушка — ½ пучка

Помідор — 2 шт

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Рослинна олія — 1 ст. л.

Сіль, перець — до смаку

М’ята сушена, чабер — по дрібці

Паприка солодка, перець чилі мелений — до смаку

Борошно пшеничне — 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

Квасолю слід попередньо замочити не менше 8 годин. Заливаємо боби свіжою водою і варимо приблизно годину. Так квасоля стане м’якою, але не звариться. Селеру і моркву чистимо. Нарізаємо їх однаковими брусочками або кубиками. Подрібнюємо цибулю, з неї та моркви готуємо засмажку до супу. Разом з овочами обсмажуємо ложку борошна. До овочів, що обсмажились, додаємо очищені від шкірки і подрібнені томати. Туди ж кладемо моркву з селерою і готуємо все разом близько 6 хвилин. Тоді додаємо спеції, вливаємо трохи води з квасолі. Тушкуємо все разом під кришкою впродовж 10 хвилин. До квасолі перекладаємо овочеву заправку. Додаємо сіль і пряні трави та готуємо ще 10 хвилин.

Страва виходить дуже ситною. Борошно — факультативний елемент, при бажанні його можна не додавати. Також ми розповідали, як приготувати смачні баклажанові кекси.