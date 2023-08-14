Ситна бюджетна страва без м’яса нагодує всю сім’ю: рецепт смачного супу
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Готувати таку страву дуже просто
Ми ділились рецептом смачної пісної страви — ніжних кабачкових оладок. Ще один продукт, який ідеально пасує посту — квасоля. Це повноцінний продукт для тих, хто не хоче або не може їсти м’ясо. Розповідаємо, як приготувати ситний квасолевий суп.
Рецептом поділились на порталі "Смачного". Обов’язково додавайте сушену або свіжу зелень — буде ще ароматніше та апетитніше.
Інгредієнти:
- Квасоля біла — 150 г
- Морква — 1 шт
- Селера (корінь) — 100 г
- Петрушка — ½ пучка
- Помідор — 2 шт
- Цибуля ріпчаста — 1 шт
- Рослинна олія — 1 ст. л.
- Сіль, перець — до смаку
- М’ята сушена, чабер — по дрібці
- Паприка солодка, перець чилі мелений — до смаку
- Борошно пшеничне — 1 чайна ложка
Спосіб приготування:
- Квасолю слід попередньо замочити не менше 8 годин. Заливаємо боби свіжою водою і варимо приблизно годину. Так квасоля стане м’якою, але не звариться.
- Селеру і моркву чистимо. Нарізаємо їх однаковими брусочками або кубиками. Подрібнюємо цибулю, з неї та моркви готуємо засмажку до супу. Разом з овочами обсмажуємо ложку борошна.
- До овочів, що обсмажились, додаємо очищені від шкірки і подрібнені томати. Туди ж кладемо моркву з селерою і готуємо все разом близько 6 хвилин.
- Тоді додаємо спеції, вливаємо трохи води з квасолі. Тушкуємо все разом під кришкою впродовж 10 хвилин.
- До квасолі перекладаємо овочеву заправку. Додаємо сіль і пряні трави та готуємо ще 10 хвилин.
Страва виходить дуже ситною. Борошно — факультативний елемент, при бажанні його можна не додавати. Також ми розповідали, як приготувати смачні баклажанові кекси.