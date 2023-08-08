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Лічені хвилини — і в духовку: фантастична баклажанова закуска

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант сніданку або перекусу
Чудовий варіант сніданку або перекусу. Фото svitreceptiv.com

Виходить смачно і дуже ситно

Ми розповідали, як приготувати смачні конвертики з лаваша з сирною начинкою. Їх можна зробити легко і швидко, просто як соковиті кекси з баклажанів.

З ними впорається навіть дитина, адже жодних особливих навичок мати не потрібно. Рецептом поділились на "Знай".

Інгредієнти:

  • баклажани – 1 шт.
  • сирок – 220 гр.
  • борошно – 3 ст.л.
  • яйце – 1 шт.
  • вода — 70 мл.
  • часник – 1-2 зуб.
  • твердий сир – 40 гр.
  • зелений базилік (свіжий) – 4-5 листків
  • сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Баклажан нарізаємо кубиком, часник кришимо. Обсмажуємо часник на олії, додаємо до нього баклажан. Обсмажуємо все разом ще 2-3 хвилини.
  2. У масу додаємо воду, сіль, перець. Тушкуємо під кришкою до повної готовності. Паралельно вмикаємо духовку на 180 градусів.
  3. Коли трохи охолоне, перекладаємо баклажан у миску та розминаємо виделкою. Додаємо сирок, яйце, подрібнений базилік, твердий сир, борошно. Солимо, перчимо та добре перемішуємо все.
  4. Форми для запікання змащуємо вершковим маслом та викладаємо баклажанну масу. Випікаємо кекси в розігрітій духовці 25 хвилин.

Кекси виходять дуже смачними та ароматними. Ідеально до них підійде простий турецький соус Хайдарі.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Баклажан #Кекси