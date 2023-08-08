Лічені хвилини — і в духовку: фантастична баклажанова закуска

Виходить смачно і дуже ситно

Ми розповідали, як приготувати смачні конвертики з лаваша з сирною начинкою. Їх можна зробити легко і швидко, просто як соковиті кекси з баклажанів.

З ними впорається навіть дитина, адже жодних особливих навичок мати не потрібно. Рецептом поділились на "Знай".

Інгредієнти:

баклажани – 1 шт.

сирок – 220 гр.

борошно – 3 ст.л.

яйце – 1 шт.

вода — 70 мл.

часник – 1-2 зуб.

твердий сир – 40 гр.

зелений базилік (свіжий) – 4-5 листків

сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування:

Баклажан нарізаємо кубиком, часник кришимо. Обсмажуємо часник на олії, додаємо до нього баклажан. Обсмажуємо все разом ще 2-3 хвилини. У масу додаємо воду, сіль, перець. Тушкуємо під кришкою до повної готовності. Паралельно вмикаємо духовку на 180 градусів. Коли трохи охолоне, перекладаємо баклажан у миску та розминаємо виделкою. Додаємо сирок, яйце, подрібнений базилік, твердий сир, борошно. Солимо, перчимо та добре перемішуємо все. Форми для запікання змащуємо вершковим маслом та викладаємо баклажанну масу. Випікаємо кекси в розігрітій духовці 25 хвилин.

Кекси виходять дуже смачними та ароматними. Ідеально до них підійде простий турецький соус Хайдарі.