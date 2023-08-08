Лічені хвилини — і в духовку: фантастична баклажанова закуска
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Виходить смачно і дуже ситно
Ми розповідали, як приготувати смачні конвертики з лаваша з сирною начинкою. Їх можна зробити легко і швидко, просто як соковиті кекси з баклажанів.
З ними впорається навіть дитина, адже жодних особливих навичок мати не потрібно. Рецептом поділились на "Знай".
Інгредієнти:
- баклажани – 1 шт.
- сирок – 220 гр.
- борошно – 3 ст.л.
- яйце – 1 шт.
- вода — 70 мл.
- часник – 1-2 зуб.
- твердий сир – 40 гр.
- зелений базилік (свіжий) – 4-5 листків
- сіль та перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Баклажан нарізаємо кубиком, часник кришимо. Обсмажуємо часник на олії, додаємо до нього баклажан. Обсмажуємо все разом ще 2-3 хвилини.
- У масу додаємо воду, сіль, перець. Тушкуємо під кришкою до повної готовності. Паралельно вмикаємо духовку на 180 градусів.
- Коли трохи охолоне, перекладаємо баклажан у миску та розминаємо виделкою. Додаємо сирок, яйце, подрібнений базилік, твердий сир, борошно. Солимо, перчимо та добре перемішуємо все.
- Форми для запікання змащуємо вершковим маслом та викладаємо баклажанну масу. Випікаємо кекси в розігрітій духовці 25 хвилин.
Кекси виходять дуже смачними та ароматними. Ідеально до них підійде простий турецький соус Хайдарі.