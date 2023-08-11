Бюджетный обед в считанные минуты: фантастически вкусные песни овощные оладьи
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Выходит вкусно и питательно
Кабачковые оладьи считаются блюдом, с которым справится даже новичок. А вот сделать песни оладьи и вкусными, и сытными – немного сложнее. У оладий без яиц есть свои особенности приготовления.
На портале vkusnoo.com.ua поделились простым рецептом оладий с кабачком и картофелем. Овощная составляющая блюда придает ему особую сытность и вкус.
Ингредиенты
- 2 небольшие кабачки;
- 2 средние картофелины;
- 2 г куркумы;
- 10 г укропа;
- 30 г муки;
- 1 маленькая луковица.
Способ приготовления:
- Кабачки моем, срезаем шкурку. Если внутри есть семена, их следует вычистить. Мякоть натираем, подсаливаем и оставляем на 10 минут.
- За это время кабачок пустит сок. Его следует отжать.
- Картошку чистим, моем и тоже натираем на терке. Любым удобным способом измельчаем лук.
- Смешиваем овощи. Добавляем в массу соль, куркуму, другие излюбленные приправы;
- Укроп моем, просушиваем на салфетке. Мелко нарезаем, тоже добавляем к общей массе.
- Всыпаем муку и замешиваем, в меру густое тесто. Параллельно разогреваем сковороду с растительным маслом.
- На поверхность выкладываем оладьи ложкой. Обжариваем с двух сторон в течение нескольких минут до румяной корочки. Подавать лучше горячими.
После жарки лучше вытаскивать оладьи не сразу на тарелку, а на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Очень вкусно подавать это блюдо с турецким соусом Хайдари.