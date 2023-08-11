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Бюджетный обед в считанные минуты: фантастически вкусные песни овощные оладьи

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Перед такими оладьями никто не устоит
Перед такими оладьями никто не устоит. Фото ТСН

Выходит вкусно и питательно

Кабачковые оладьи считаются блюдом, с которым справится даже новичок. А вот сделать песни оладьи и вкусными, и сытными – немного сложнее. У оладий без яиц есть свои особенности приготовления.

На портале vkusnoo.com.ua поделились простым рецептом оладий с кабачком и картофелем. Овощная составляющая блюда придает ему особую сытность и вкус.

Ингредиенты

  • 2 небольшие кабачки;
  • 2 средние картофелины;
  • 2 г куркумы;
  • 10 г укропа;
  • 30 г муки;
  • 1 маленькая луковица.

Способ приготовления:

  1. Кабачки моем, срезаем шкурку. Если внутри есть семена, их следует вычистить. Мякоть натираем, подсаливаем и оставляем на 10 минут.
  2. За это время кабачок пустит сок. Его следует отжать.
  3. Картошку чистим, моем и тоже натираем на терке. Любым удобным способом измельчаем лук.
  4. Смешиваем овощи. Добавляем в массу соль, куркуму, другие излюбленные приправы;
  5. Укроп моем, просушиваем на салфетке. Мелко нарезаем, тоже добавляем к общей массе.
  6. Всыпаем муку и замешиваем, в меру густое тесто. Параллельно разогреваем сковороду с растительным маслом.
  7. На поверхность выкладываем оладьи ложкой. Обжариваем с двух сторон в течение нескольких минут до румяной корочки. Подавать лучше горячими.

После жарки лучше вытаскивать оладьи не сразу на тарелку, а на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Очень вкусно подавать это блюдо с турецким соусом Хайдари.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Картофель #Піст