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Секрет турецких поваров: этот густой соус заменит вам все майонезы и сметаны

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Обязательно попробуйте его приготовить
Обязательно попробуйте его приготовить. Фото shuba.life

Прекрасный вариант простого соуса

Мы рассказывали, как турецкие кулинары готовят картофельное пюре. Теперь делимся рецептом экзотической намазки Хайдари, очень популярной в Турции. Это соус, приготовленный из жирного йогурта, сушеной мяты и свежего укропа.

Для приготовления хайдаров традиционно используют густой сцеженный йогурт. У нас он продается, но можно легко приготовить из густого термостатного йогурта. Выложите йогурт на двойной слой марли, туго ее завяжите и подвесьте сверток на 4-6 часов. Снизу подставьте тару, потому что будет стекать сыворотка. Как на основе такого йогурта приготовить Хайдари, рассказали на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Йогурт — 300 г
  • Мята сушеная – 2 ч. л.
  • Масло сливочное – 2 ст. л.
  • Укроп, пучок – 1/2 шт.
  • Чеснок, зубчики – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Йогурт выкладываем в миску. Добавляем к нему мелко иссеченный укроп и измельченный чеснок.
  2. На сковороде растапливаем сливочное масло. Когда масло прогреется, всыпаем сушеную мяту, быстро перемешиваем и снимаем с огня.
  3. Горячим мятным маслом сразу поливаем йогурт. Тщательно перемешиваем.

Закуска перед подачей должна простоять в холодильнике минимум час-два, чтобы все ингредиенты между собой "подружились". Также мы рассказывали о хитром рецепте турецких котлет.

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#Рецепт #Соус #Йогурт