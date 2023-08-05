Секрет турецких поваров: этот густой соус заменит вам все майонезы и сметаны
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Прекрасный вариант простого соуса
Мы рассказывали, как турецкие кулинары готовят картофельное пюре. Теперь делимся рецептом экзотической намазки Хайдари, очень популярной в Турции. Это соус, приготовленный из жирного йогурта, сушеной мяты и свежего укропа.
Для приготовления хайдаров традиционно используют густой сцеженный йогурт. У нас он продается, но можно легко приготовить из густого термостатного йогурта. Выложите йогурт на двойной слой марли, туго ее завяжите и подвесьте сверток на 4-6 часов. Снизу подставьте тару, потому что будет стекать сыворотка. Как на основе такого йогурта приготовить Хайдари, рассказали на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Йогурт — 300 г
- Мята сушеная – 2 ч. л.
- Масло сливочное – 2 ст. л.
- Укроп, пучок – 1/2 шт.
- Чеснок, зубчики – 2 шт.
Способ приготовления:
- Йогурт выкладываем в миску. Добавляем к нему мелко иссеченный укроп и измельченный чеснок.
- На сковороде растапливаем сливочное масло. Когда масло прогреется, всыпаем сушеную мяту, быстро перемешиваем и снимаем с огня.
- Горячим мятным маслом сразу поливаем йогурт. Тщательно перемешиваем.
Закуска перед подачей должна простоять в холодильнике минимум час-два, чтобы все ингредиенты между собой "подружились". Также мы рассказывали о хитром рецепте турецких котлет.