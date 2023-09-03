Жоден жучок не заведеться: як правильно збирати та зберігати квасолю

Своєчасний збір квасолі допоможе зберегти врожай до весни та довше

Квасоля — найпопулярніша представниця сімейства бобових. Вона невибаглива у вирощуванні, відмінно підходить для приготування смачних та корисних страв.

Збирати врожай квасолі можна у різний час. Головне – орієнтуватися на ознаки дозрівання. Якщо зробити все вчасно, квасоля не зіпсується до наступного сезону.

Як зрозуміти, що квасоля дозріла

Залежно від сорту квасолю починають збирати в період від 55 до 100 днів після посадки. Ранні сорти починають дозрівати вже за 2 місяці після посадки. Пізні сорти дозрівають через 3-4 місяці після посадки.

Перед дозріванням стручків квасолі листя на кущах починає жовтіти й окремі стручки стають твердими та жовтими. Дозрілий стручок квасолі сухий, жорсткуватий на дотик і легко лущиться, а квасоля всередині стручка гладка і трохи волога.

Як правильно збирати квасолю

Квасолю потрібно збирати до обіду, коли стручки помірно вологі та не облущуються. В іншому випадку частина зерен випадатиме на землю. Те саме станеться, якщо допустити перезрівання квасолі.

Крім втрати частини врожаю це загрожує тим, що зерна, що випали, будуть уражатися шкідниками та заражатимуть ще незрілі стручки.

Як зберігати квасолю

Для того, щоб зберегти квасолю неушкодженою до наступного сезону, дотримуйтесь цих правил:

добре просушіть боби;

не відправляйте на зберігання пошкоджені квасолини;

зберігати квасолю потрібно в сухих, чистих, ємностях, що герметично закриваються (наприклад, пластикові пляшки, скляні банки з металевими кришками — закрутками і т.п.)

можна зберігати квасолю в тканинних мішечках, які потрібно попередньо вимочити в солоній ропі та висушити;

якщо додати в ємність із квасолею зубчики часнику, це відлякає шкідників.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберігати картоплю взимку без льоху.