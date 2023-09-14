Ни один помидор не пропадет: как правильно хранить последний урожай томатов

Вам не придется выбрасывать помидоры, которые не успели созреть до холодов

Первые ночные заморозки осенью приходят внезапно. Они губительны для многих растений и томаты не являются исключением. Чтобы оставшиеся на ветвях помидоры не побило морозом, можно попробовать ускорить их созревание с помощью подкормки, либо успеть убрать последний урожай до заморозков и правильно хранить его. Тогда даже зеленые плоды пойдут в дело и ни один из них не пропадет.

Сорвите с веток все помидоры. Собирайте и красные, и зеленые плоды. Разложите их в емкости. Для этих целей подойдут небольшие пластмассовые ведра. Складывать плоды в одно большое ведро нежелательно.

Если хочется увеличить срок хранения урожая, не смешивайте в одной емкости красные и зеленые томаты.

Если необходимо, чтобы недозрелые плоды поскорее поспели, положите красные помидоры вместе с зелеными. Зрелые томаты выделяют этилен, активизирующий процессы роста.

Для длительного хранения помидоры лучше держать в пластиковых ящиках, которые нужно поставить в темном помещении. Если темной комнаты нет, накройте помидоры бумагой, а потом поставьте ящик под диван. Время от времени проверяйте, не испортились ли томаты и употребляйте в пищу уже созревшие.

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