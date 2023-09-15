Что произойдет, если опрыскать растения смесью воды и пищевой соды: в чем польза

На уборке и готовке польза соды не заканчивается

Пищевая сода, используемая в домашних условиях для уборки, известна своими разнообразными применениями. Ее можно использовать для очистки, обезжиривания и дезинфекции поверхностей или для сохранения блеска белья, а также сода обладает рядом преимуществ для ухода за растениями.

Как отмечает портал santeplus, пищевая сода — это природный фунгицид, эффективный для предотвращения грибков, вызывающие различные заболевания, а также полезный для лечения растений в случае заражения. Как лечить растения содой — далее в материале.

Чтобы приготовить натуральный фунгицид, смешайте 4 чайные ложки пищевой соды с 4 литрами воды. Перелейте раствор в спрей и распылите его на листву растений, чтобы ограничить распространение грибков. Эту обработку можно использовать для лечения растений, пораженных ложной или мучнистой росой.

Учтите, что передозировка пищевой соды не ускорит лечение растений, но приведет к ожогу листвы ваших растений. Поэтому рекомендуется не превышать дозировку одной чайной ложки пищевой соды на литр воды.

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