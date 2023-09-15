Що станеться, якщо обприскати рослини сумішшю води та харчової соди: у чому користь

На прибиранні та приготуванні користь соди не закінчується

Харчова сода, яка використовується в домашніх умовах для збирання, відома своїми різноманітними застосуваннями. Її можна використовувати для очищення, знежирення та дезінфекції поверхонь або для збереження блиску білизни, а також сода має низку переваг для догляду за рослинами.

Як зазначає портал santeplus, харчова сода — це природний фунгіцид, ефективний для запобігання грибкам, що викликають різні захворювання, а також корисний для лікування рослин у разі зараження. Як лікувати рослини содою — далі у матеріалі.

Щоб приготувати натуральний фунгіцид, змішайте 4 чайні ложки соди з 4 літрами води. Перелийте розчин у спрей і розпорошіть його на листя рослин, щоб обмежити поширення грибків. Цю обробку можна використовувати для лікування рослин, уражених несправжньою або борошнистою росою.

Врахуйте, що передозування харчової соди не прискорить лікування рослин, але призведе до опіку листя рослин. Тому рекомендується не перевищувати дозу однієї чайної ложки харчової соди на літр води.

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