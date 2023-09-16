Заморозить или "реанимировать": простые способы хранения лаваша

Невероятно простые секреты хранения

Лаваш — любимый продукт многих людей. Тонкий и популярный для приготовления различных блюд лаваш — идеальная замена хлебу и возможность приготовить вкуснейшую закуску.

Бывало ли так, что вы купили лаваш, а он засох чуть ли не в первый день? Вместе с "Главредом" поделимся секретами хранения армянского лаваша.

Как долго можно хранить лаваш

К сожалению, хранится он относительно не долго. При соблюдении всех рекомендаций, максимальный срок хранения данного продукта составляет около 73 часов.

Как хранить тонкий лаваш в домашних условиях

Продукт может засохнуть быстро и неожиданно, особенно в теплую погоду. Справиться с этой проблемой помогут простые рекомендации.

После покупки лаваша в магазине лучше не открывать его до момента употребления — он дольше будет сохранять свежесть. Если же лаваш был приобретен в хлебном отделе — его лучше плотно обернуть в пищевую пленку или пергамент, а затем убрать в хлебницу.

Если не планируете употреблять весь лаваш сразу, его можно убрать в вакуумную упаковку и заморозить. После размораживания продукт не потеряет своих качеств.

Что делать если лаваш сухой

Если лаваш высох быстрее, чем вы ожидали — не беда. Аккуратно разверните его и разложите на столе, после чего слегка смочите водой. Когда полностью увлажните его, отправляйте в микроволновку на 10 секунд и продукт будет, как свежий.

Кстати, армянский лаваш легко приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Вы не потратите на это много времени!