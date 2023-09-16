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Таропрогноз на 17 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 17 сентября
Прогноз Таро, чего всем ждать 17 сентября. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В воскресенье, 17 сентября 2023 года, у некоторых могут возникнуть финансовые риски и трудности, в то время как у других это должен быть очень интересный и успешный день.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на семнадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Иерофант, перевернутый Туз пентаклей, Колесо фортуны

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам 17 сентября, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Перевернутый Туз пентаклей

В обычном положении это очень хорошая карта, пророчащая богатство, однако в нашем случае она выпала перевернутой, что говорит о том, то Ваше благополучие и финансовая стабильность могут оказаться под угрозой. Пока рекомендуется воздержаться от дел, связанных с бизнесом и деньгами, — велик шанс неудачи.

Колесо фортуны

Название карты говорит само за себя, — Вам 17 сентября может принести новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

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