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Таропрогноз на 17 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 17 вересня
Прогноз Таро, на що всім чекати 17 вересня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У неділю, 17 вересня 2023 року, у деяких можуть виникнути фінансові ризики та труднощі, тоді як у інших це має бути дуже цікавий та успішний день.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на сімнадцятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Ієрофант, перевернутий Туз пентаклів, Колесо удачі

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнаватися або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад 17 вересня, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Перевернутий Туз пентаклів

У звичайному положенні це дуже хороша карта, яка пророкує багатство, проте в нашому випадку вона випала перевернутою, що говорить про те, що Ваше благополуччя та фінансова стабільність можуть опинитися під загрозою. Поки що рекомендується утриматися від справ, пов'язаних із бізнесом та грошима, — великий шанс невдачі.

Колесо фортуни

Назва карти говорить сама за себе — Вам 17 вересня може принести новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.

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