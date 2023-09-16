Как правильно собрать семена перца: простая инструкция
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Придерживайтесь правил и на следующий год не придется покупать семена перцев
Болгарский перец сравнительно неприхотливый для выращивания и поэтому эту культуру можно встретить на многих участках. Если получилось вырастить сорт, который хочется сохранить и на будущий год, необходимо собрать его семена. Но при этом не лишним будет знать некоторые тонкости, которые помогут получить качественный посевной материал.
Семена лучше всего собирать с крепких и здоровых растений. Для получения семян можно оставить перец, сформировавшийся на развилке основного стебля из коронного цветка. Если не удалять этот плод, куст потратить все силы именно на его рост.
- Полностью вызревшие плоды срежьте с кустов.
- Выдержите перцы 7-10 дней при комнатной температуре. Они должны стать слегка вялыми.
- Аккуратно надрежьте плоды и достаньте плодоножку с чашечкой и семенами. Кусочками мякоти нужно удалить.
- Семена, которые были прикреплены к внутренним перегородкам, брать не стоит. Их качество будет хуже.
- Не отделяйте семена сразу от чашечки. Оставьте их для дальнейшего дозревания на листке бумаги.
- Через 7-10 дней чашечка подсохнет, и семена будут осыпаться сами.
Хорошо подсушенные семена перца хранить в бумажном пакете или холщовом мешочке в сухом месте с температурой воздуха 10-18°C и влажностью не выше 60%.
При соблюдении этих условий семена перца сохраняют всхожесть около четырех лет.
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