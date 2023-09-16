Как правильно собрать семена перца: простая инструкция

Придерживайтесь правил и на следующий год не придется покупать семена перцев

Болгарский перец сравнительно неприхотливый для выращивания и поэтому эту культуру можно встретить на многих участках. Если получилось вырастить сорт, который хочется сохранить и на будущий год, необходимо собрать его семена. Но при этом не лишним будет знать некоторые тонкости, которые помогут получить качественный посевной материал.

Семена лучше всего собирать с крепких и здоровых растений. Для получения семян можно оставить перец, сформировавшийся на развилке основного стебля из коронного цветка. Если не удалять этот плод, куст потратить все силы именно на его рост.

Полностью вызревшие плоды срежьте с кустов. Выдержите перцы 7-10 дней при комнатной температуре. Они должны стать слегка вялыми. Аккуратно надрежьте плоды и достаньте плодоножку с чашечкой и семенами. Кусочками мякоти нужно удалить. Семена, которые были прикреплены к внутренним перегородкам, брать не стоит. Их качество будет хуже. Не отделяйте семена сразу от чашечки. Оставьте их для дальнейшего дозревания на листке бумаги. Через 7-10 дней чашечка подсохнет, и семена будут осыпаться сами.

Хорошо подсушенные семена перца хранить в бумажном пакете или холщовом мешочке в сухом месте с температурой воздуха 10-18°C и влажностью не выше 60%.

При соблюдении этих условий семена перца сохраняют всхожесть около четырех лет.

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