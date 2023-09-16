Як правильно зібрати насіння перцю: проста інструкція

Дотримуйтесь правил й наступного року не доведеться купувати насіння перців

Болгарський перець порівняно невибагливий для вирощування, і тому цю культуру можна зустріти на багатьох ділянках. Якщо вдалося виростити сорт, який хочеться зберегти й на наступний рік, треба зібрати його насіння. Але при цьому не зайвим знати деякі тонкощі, які допоможуть отримати якісний посівний матеріал.

Насіння найкраще збирати з міцних та здорових рослин. Для отримання насіння можна залишити перець, що сформувався на роздоріжжі основного стебла з коронної квітки. Якщо не видаляти цей плід, кущ витрачатиме всі сили на зростання саме цього перцю.

Повністю визрілі плоди зріжте з кущів. Витримайте перці 7-10 днів за кімнатної температури. Вони мають стати трохи в'ялими. Акуратно надріжте плоди й дістаньте плодоніжку з чашечкою та насінням. Шматочки м’якоті потрібно видалити. Насіння, яке було прикріплено до внутрішніх перегородок, брати не варто. Його якість буде гіршою. Не відокремлюйте насіння відразу від чашечки. Залишіть їх для подальшого дозрівання на аркуші паперу. Через 7-10 днів чашка підсохне, і насіння обсипатиметься саме.

Добре підсушене насіння перцю зберігати в паперовому пакеті або полотняному мішечку в сухому місці з температурою повітря 10-18 °C і вологістю не вище 60%.

За дотримання цих умов насіння перцю зберігає схожість близько чотирьох років.

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