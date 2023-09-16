Як правильно зібрати насіння перцю: проста інструкція
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Дотримуйтесь правил й наступного року не доведеться купувати насіння перців
Болгарський перець порівняно невибагливий для вирощування, і тому цю культуру можна зустріти на багатьох ділянках. Якщо вдалося виростити сорт, який хочеться зберегти й на наступний рік, треба зібрати його насіння. Але при цьому не зайвим знати деякі тонкощі, які допоможуть отримати якісний посівний матеріал.
Насіння найкраще збирати з міцних та здорових рослин. Для отримання насіння можна залишити перець, що сформувався на роздоріжжі основного стебла з коронної квітки. Якщо не видаляти цей плід, кущ витрачатиме всі сили на зростання саме цього перцю.
- Повністю визрілі плоди зріжте з кущів.
- Витримайте перці 7-10 днів за кімнатної температури. Вони мають стати трохи в'ялими.
- Акуратно надріжте плоди й дістаньте плодоніжку з чашечкою та насінням. Шматочки м’якоті потрібно видалити.
- Насіння, яке було прикріплено до внутрішніх перегородок, брати не варто. Його якість буде гіршою.
- Не відокремлюйте насіння відразу від чашечки. Залишіть їх для подальшого дозрівання на аркуші паперу.
- Через 7-10 днів чашка підсохне, і насіння обсипатиметься саме.
Добре підсушене насіння перцю зберігати в паперовому пакеті або полотняному мішечку в сухому місці з температурою повітря 10-18 °C і вологістю не вище 60%.
За дотримання цих умов насіння перцю зберігає схожість близько чотирьох років.
Раніше "Телеграф" розповідав, як збирати насіння томатів.