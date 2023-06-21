Сусіди будуть заздрити вашому врожаю: як і чим підгодовувати перець у липні, щоб отримати солодкі та соковиті плоди

У цей період дуже важливо підтримати рослину

Середина літа — це напевно один із найнасиченіших періодів у житті кожного городника. У цей час потрібно одні рослини удобрювати, інші вже збирати і звичайно все поливати, адже в липні дуже спекотно.

Однак сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу лише на перець. Як зазначає портал prostoway, у липні рослина починає активно формувати плоди, тому важливо не пропустити момент, щоб допомогти перцю корисними мікроелементами.

Чим підгодувати перець у липні

У другий літній місяць перець потребує калію та магнію, які насичують плоди, і вони стають солодкими та соковитими. Також у цей період важливо підгодувати перець монофосфатом калію. Цей елемент призупинить нарощування зеленої маси кущів і віддаватиме всю "енергію" у плодоношення.

Також перець добре реагує і на органічне підживлення. Не зайвим буде внести під рослину гумат калію.

Важливо! Підживлюючи перець хімічними добривами, дотримуйтесь інструкцій. На 10 л води слід розчиняти 20-25 г мінеральних солей.

Раніше "Телеграф" писав, чим потрібно полити цибулю, щоб отримати багатий урожай. Цей розчин захистить рослину від хвороб та шкідників.