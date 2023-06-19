Отримаєте зворотний ефект: цими добривами категорично не можна підгодовувати цибулю в липні
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Таким чином, можна тільки нашкодити своєму врожаю.
Якими б корисними не були різні добрива, іноді вони можуть лише зашкодити вашому врожаю. Сьогодні ми хочемо розповісти, чим не варто підгодовувати цибулю у липні, щоб виростити великі цибулини.
Як зазначає портал prostoway, у липні не всі добрива підуть на користь. А оскільки зростання цибулини припадає саме на цей період, за підгодівлями варто ретельно стежити.
Чим не можна підгодовувати цибулю у липні
Щоб цибулини не виросли маленькими та гіркими, у липні як підживлення не слід використовувати азотні добрива. Просто рослині воно не потрібне в цей період. Якщо переборщити з азотом у липні, то таке підживлення тільки призупинить зростання цибулин і погіршить її смакові властивості.
Краще у липні звернути увагу на калійні та фосфорні добрива. Серед найпоширеніших серед дачників добрив такого типу – зола. Таке підживлення краще стимулюватиме цибулю до розвитку в потрібному напрямку.
Раніше "Телеграф" писав, чим потрібно полити цибулю, щоб отримати багатий урожай. Цей розчин захистить рослину від хвороб та шкідників.