Отримаєте зворотний ефект: цими добривами категорично не можна підгодовувати цибулю в липні

Таким чином, можна тільки нашкодити своєму врожаю.

Якими б корисними не були різні добрива, іноді вони можуть лише зашкодити вашому врожаю. Сьогодні ми хочемо розповісти, чим не варто підгодовувати цибулю у липні, щоб виростити великі цибулини.

Як зазначає портал prostoway, у липні не всі добрива підуть на користь. А оскільки зростання цибулини припадає саме на цей період, за підгодівлями варто ретельно стежити.

Чим не можна підгодовувати цибулю у липні

Щоб цибулини не виросли маленькими та гіркими, у липні як підживлення не слід використовувати азотні добрива. Просто рослині воно не потрібне в цей період. Якщо переборщити з азотом у липні, то таке підживлення тільки призупинить зростання цибулин і погіршить її смакові властивості.

Краще у липні звернути увагу на калійні та фосфорні добрива. Серед найпоширеніших серед дачників добрив такого типу – зола. Таке підживлення краще стимулюватиме цибулю до розвитку в потрібному напрямку.

Раніше "Телеграф" писав, чим потрібно полити цибулю, щоб отримати багатий урожай. Цей розчин захистить рослину від хвороб та шкідників.