Получите обратный эффект: этими удобрениями категорически нельзя подкармливать лук в июле
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Таким образом можно только навредить своему урожаю
Какими бы полезными не были различные удобрения, иногда они могут только навредить вашему урожаю. Сегодня мы хотим рассказать, чем не стоит подкармливать лук в июле, чтобы вырастить крупные луковицы.
Как отмечает портал prostoway, в июле не все удобрения пойдут на пользу. А поскольку рост луковицы припадает именно на этот период, за подкормками стоит тщательно следить.
Чем нельзя подкармливать лук в июле
Чтобы луковицы не выросли маленькими и горькими, в июле как подкормку не следует использовать азотные удобрения. Просто-напросто растению оно не нужно в этот период. Если переборщить с азотом в июле, то такая подкормка только приостановит рост луковиц и ухудшит ее вкусовые свойства.
Лучше в июле обратить внимание на калийные и фосфорные удобрения. Среди самых распространенных среди дачников удобрений такого типа – зола. Такая подкормка будет лучше стимулировать лук к развитию в нужном направлении.
Ранее "Телеграф" писал, чем нужно полить лук, чтобы получить богатый урожай. Этот раствор защитит растение от болезней и вредителей.