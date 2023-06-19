Получите обратный эффект: этими удобрениями категорически нельзя подкармливать лук в июле

Таким образом можно только навредить своему урожаю

Какими бы полезными не были различные удобрения, иногда они могут только навредить вашему урожаю. Сегодня мы хотим рассказать, чем не стоит подкармливать лук в июле, чтобы вырастить крупные луковицы.

Как отмечает портал prostoway, в июле не все удобрения пойдут на пользу. А поскольку рост луковицы припадает именно на этот период, за подкормками стоит тщательно следить.

Чем нельзя подкармливать лук в июле

Чтобы луковицы не выросли маленькими и горькими, в июле как подкормку не следует использовать азотные удобрения. Просто-напросто растению оно не нужно в этот период. Если переборщить с азотом в июле, то такая подкормка только приостановит рост луковиц и ухудшит ее вкусовые свойства.

Лучше в июле обратить внимание на калийные и фосфорные удобрения. Среди самых распространенных среди дачников удобрений такого типа – зола. Такая подкормка будет лучше стимулировать лук к развитию в нужном направлении.

Ранее "Телеграф" писал, чем нужно полить лук, чтобы получить богатый урожай. Этот раствор защитит растение от болезней и вредителей.