Вы неправильно удобряете огурцы древесной золой: что добавить к подкормке

Это удобрение будет неэффективным без одного ингредиента

Большинство огородников применяют древесную золу для создания натуральных удобрений, которые способствуют питанию огурцов, помидоров, перца и других культур. К сожалению, чаще всего они делают это неправильно.

Проблема заключается в том, что древесная зола содержит значительное количество калия, кальция и фосфора в водорастворимой форме. Чтобы перевести эти элементы в усваиваемую растениями форму, необходимо применять уксус, пишет ukr.media. Если его не использовать, полезные вещества в золе останутся в водорастворимом состоянии, и растение не сможет извлечь из них пользу.

Рецепт питательного удобрения для огурцов

В ведро объемом 10 литров насыпьте 1 стакан древесной золы и 1 стакан 10% раствора уксуса. Затем добавьте воду к смеси и удалите крупные кусочки золы. Используйте полученное удобрение для полива огурцов у основания растений: для небольшого куста будет достаточно одного стакана данного удобрения.

Регулярно добавляйте древесную золу в почву один или два раза в неделю, не забывая чередовать ее применение с азотистыми удобрениями. Вам не придется долго ждать, чтобы увидеть результаты.

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