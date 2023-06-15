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Вы неправильно удобряете огурцы древесной золой: что добавить к подкормке

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Древесная зола питательна для огурцов, но ее качества можно улучшить Новость обновлена 15 июня 2023, 15:49
Древесная зола питательна для огурцов, но ее качества можно улучшить. Фото freepik.com

Это удобрение будет неэффективным без одного ингредиента

Большинство огородников применяют древесную золу для создания натуральных удобрений, которые способствуют питанию огурцов, помидоров, перца и других культур. К сожалению, чаще всего они делают это неправильно.

Проблема заключается в том, что древесная зола содержит значительное количество калия, кальция и фосфора в водорастворимой форме. Чтобы перевести эти элементы в усваиваемую растениями форму, необходимо применять уксус, пишет ukr.media. Если его не использовать, полезные вещества в золе останутся в водорастворимом состоянии, и растение не сможет извлечь из них пользу.

Рецепт питательного удобрения для огурцов

В ведро объемом 10 литров насыпьте 1 стакан древесной золы и 1 стакан 10% раствора уксуса. Затем добавьте воду к смеси и удалите крупные кусочки золы. Используйте полученное удобрение для полива огурцов у основания растений: для небольшого куста будет достаточно одного стакана данного удобрения.

Регулярно добавляйте древесную золу в почву один или два раза в неделю, не забывая чередовать ее применение с азотистыми удобрениями. Вам не придется долго ждать, чтобы увидеть результаты.

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#Огурцы #Огород #Удобрение