Ви неправильно удобрюєте огірки деревною золою: що додати до підгодівлі

Це добриво буде неефективним без одного інгредієнта

Більшість городників застосовують деревну золу для створення натуральних добрив, які сприяють харчуванню огірків, помідорів, перцю та інших культур. На жаль, найчастіше вони роблять це неправильно.

Проблема полягає в тому, що деревна зола містить значну кількість калію, кальцію та фосфору у водорозчинній формі. Щоб перевести ці елементи у форму, що засвоюється рослинами, необхідно застосовувати оцет, пише ukr.media. Якщо його не використовувати, корисні речовини в золі залишаться у водорозчинному стані, і рослина не зможе отримати з них користь.

Рецепт поживного добрива для огірків

У відро об’ємом 10 літрів насипте 1 склянку деревної золи і 1 склянку 10% розчину оцту. Потім додайте воду до суміші та видаліть великі шматочки золи. Використовуйте отримане добриво для поливу огірків біля основи рослин: для невеликого куща буде достатньо однієї склянки добрива.

Регулярно додавайте деревну золу в ґрунт один або два рази на тиждень, не забуваючи чергувати її застосування з азотистими добривами. Вам не доведеться довго чекати, щоб побачити результати.

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