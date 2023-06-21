Соседи будут завидовать вашему урожаю: как и чем подкармливать перец в июле, чтобы получить сладкие и сочные плоды

В этот период очень важно поддержать растение

Середина лета — это наверняка один из самых насыщенных периодов в жизни каждого огородника. В это время нужно одни растения удобрять, другие уже собирать и конечно же все поливать, ведь в июле очень жарко.

Однако сегодня мы хотим обратить ваше внимание только на перец. Как отмечает портал prostoway, в июле растение начинает активно формировать плоды, поэтому важно не пропустить момент, чтобы помочь перцу полезными микроэлементами.

Чем подкормить перец в июле

Во второй летний месяц перец нуждается в калии и магнии, которые насыщают плоды, и они становятся сладкими и сочными. Также в этот период важно прикормить перец монофосфатом калия. Этот элемент приостановит наращивание зеленой массы кустов и будет отдавать всю "энергию" в плодоношение.

Также перец хорошо реагирует и на органическую подкормку. Не лишним будет внести под растение гумат калия.

Важно! Подкармливая перец химическими удобрениями, следуйте инструкциям. На 10 л воды нужно растворять 20-25 г минеральных солей.

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