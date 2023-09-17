Таропрогноз на 18 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

День обещает быть не самым простым

В понедельник, 18 сентября 2023 года, некоторым может улыбнуться удача, в то время как других день будет полон испытаний и дурного настроения.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король жезлов, перевернутая Шестерка жезлов, перевернутая Звезда

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Перевернутая Шестерка жезлов

В обычном положении это карта побед и триумфа, однако перевернутой выступает предостережением, — в ближайшее время Вы можете отойти на второй план в какой-то из сфер жизни. Кто-то другой может увести Ваш успех, повышение или даже симпатичного Вам человека.

Перевернутая Звезда

18 сентября Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.