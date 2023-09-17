Укр

Таропрогноз на 18 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего всем ждать 18 сентября
Прогноз Таро, чего всем ждать 18 сентября. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть не самым простым

В понедельник, 18 сентября 2023 года, некоторым может улыбнуться удача, в то время как других день будет полон испытаний и дурного настроения.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король жезлов, перевернутая Шестерка жезлов, перевернутая Звезда

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Перевернутая Шестерка жезлов

В обычном положении это карта побед и триумфа, однако перевернутой выступает предостережением, — в ближайшее время Вы можете отойти на второй план в какой-то из сфер жизни. Кто-то другой может увести Ваш успех, повышение или даже симпатичного Вам человека.

Перевернутая Звезда

18 сентября Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро