Таропрогноз на 18 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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День обещает быть не самым простым
В понедельник, 18 сентября 2023 года, некоторым может улыбнуться удача, в то время как других день будет полон испытаний и дурного настроения.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Король жезлов
Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.
Перевернутая Шестерка жезлов
В обычном положении это карта побед и триумфа, однако перевернутой выступает предостережением, — в ближайшее время Вы можете отойти на второй план в какой-то из сфер жизни. Кто-то другой может увести Ваш успех, повышение или даже симпатичного Вам человека.
Перевернутая Звезда
18 сентября Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.