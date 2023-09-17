Таропрогноз на 18 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

День обіцяє бути не найпростішим

У понеділок, 18 вересня 2023 року, деяким може посміхнутися успіх, тоді як інших день буде сповнений випробувань та поганого настрою.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на вісімнадцятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Король жезлів, перевернута Шістка жезлів, перевернута Зірка

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про швидкий щасливий шлюб або отримання спадщини.

Перевернута Шістка жезлів

У звичайному положенні це карта перемог і тріумфу, проте перевернутою є застереженням, — найближчим часом Ви можете відійти на другий план у якійсь із сфер життя. Хтось інший може забрати Ваш успіх, підвищення або навіть симпатичну Вам людину.

Перевернута Зірка

18 вересня Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та нагрянути депресивний настрій. Заздалегідь приготуйте собі щось для підняття духу, виберіть хороший фільм, запишіться на йогу або купіть смачненького.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.