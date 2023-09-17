На Землю несется новая магнитная буря: названа дата, когда она будет

Метеочувствительным украинцам приготовиться

Первая половина сентября в 2023 году была довольно спокойной в геомагнитном плане, однако со дня на день Землю ожидает магнитная буря.

Геомагнитный шторм может обрушиться на нашу планету уже во вторник, 19 сентября. Об этом можно судить по свежим прогнозам Лаборатории солнечной астрономии.

Стоит заметить, что сервис meteoagent фиксирует геомагнитные колебания еще с 15 сентября, и прогнозирует, что они продлятся до 19 числа, — однако они проявляются лишь в отдельные часы и мало кто их чувствует.

А вот 19 сентября Землю ожидает полноценная магнитная буря силой в 5 баллов (k-index).

Колебания такой силы способны влиять на работу спутников и электросетей на Земле, а также оказывать влияние на самочувствие ряда людей. Стоит заметить, что научно не доказано влияние магнитных бурь на человека, однако многие беременные, пожилые люди, лица с хроническими болезнями утверждают, что чувствуют недомогание и мигрени во время повышенной геомагнитной активности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как уберечься от влияния магнитных бурь.